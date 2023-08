Josué evitou neste domingo a derrota do Legia de Varsóvia ao Puszcza Niepolomice (1-1), em encontro referente à 4.ª jornada do campeonato da Polónia.

O português, capitão de equipa, assinou o golo do empate ao minuto 34, depois de Lukasz Solowiej ter inaugurado a contagem (26m).

Yuri Ribeiro alinhou igualmente de início no Legia de Varsóvia, que partilha a liderança no campeonato (sete pontos) com Lech Poznan, Cracóvia - todos com menos um jogo - e Zaglebie Lubin.