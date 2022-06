Polémica à vista na mudança de Jota Silva para o Vitória de Guimarães. O extremo de 22 anos foi anunciado na quarta-feira pelo clube minhoto, em aparente fim de contrato com o Casa Pia. Porém, os «gansos» garantem em comunicado que o jogador está vinculado até junho de 2023.

«Foi tornado público durante o dia de ontem que o Jogador Jota Silva, do Casa Pia, celebrou um Contrato de Trabalho Desportivo com o Vitória Sport Clube, válido a partir de 1 de Julho de 2022. Foi ainda veiculado que o jogador foi contratado “sem custos”, i.e., que o atleta se encontraria livre para celebrar o aludido contrato», pode ler-se.

O Casa Pia aponta o dedo aos representantes de Jota Silva: «O Casa Pia rejeita terminantemente esta interpretação (e sublinha que se trata apenas duma versão, fomentada pela representação do Jogador, numa notável mescla de contorcionismo e amnésia selectiva), mantendo-se absolutamente convicto que acordou com o Jogador e seus representantes, de forma absolutamente legal, a prorrogação do vínculo laboral até 30 de Junho de 2023.»

«Face aos factos agora conhecidos, o Casa Pia está a ponderar a melhor forma de defesa dos seus direitos, considerando todas as vias disponíveis, incluindo a judicial. O Casa Pia reserva todos os seus direitos em relação a esta matéria, comprometendo-se a tornar pública a sua decisão muito em breve», concluem os «gansos».