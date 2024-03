A FIGURA: Jota Silva

O suspeito do costume em Guimarães. Chegou aos doze golos esta época, ao apontar o oitavo tento certeiro no campeonato. Jogo de raça, como é seu timbre, a esticar o jogo do Vitória a partir do lado direito. Assina o momento do jogo ao apontar o único golo da noite, suficiente para amealhar os três pontos. Puxou o Vitória para cima na tabela.

O MOMENTO: golo do Vitória (38')

Lance pelo corredor direito do ataque em que Jota Silva espelha a sua forma de ser. Acreditou, ganhou terreno e ultrapassou um adversário. Na raça colocou-se na cara de Luzi Júnior, para fuzilar autenticamente a baliza do Famalicão. Remate na passada, com critério, a fazer a diferença.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Silva

Prestação extremamente completa do capitão do Vitória, destacando-se nos vários momentos do jogo. Competente a defender e a equilibrar a equipa, prático a distribuir jogo e importante nas bolas paradas.

Danho

O costa-marfinense do ataque foi uma das principais armas do Famalicão para tentar criar perigo no D. Afonso Henriques. Possante, não deu nenhum lance como perdido e pressionou várias vezes a defesa.

Mangas

Faltou a definição. O lateral canhoto apareceu várias vezes em terrenos adiantados com espaço, a criar perigo. A tomada de decisão foi o seu pior capítulo, mas ainda assim deu a João Mendes a oportunidade de fazer o segundo do jogo.

Youssouf

O pivô do meio campo da equipa montada por João Pedro Sousa, sendo o responsável por soltar a equipa famalicense da pressão. Apareceu várias vezes no meio campo com espaço a definir.