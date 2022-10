Bárbaro Timo congratulou-se este domingo com a decisão tomada há quatro anos de representar Portugal, depois de ter conquistado a medalha de bronze nos Mundiais de Judo de Tashkent, na categoria de -63 kg.

«É incrível. Toda a minha mudança, tudo o que fiz para chegar até aqui e no final estas medalhas, hoje concluo que correspondi às minhas expectativas, sempre tive uma voz no coração que eu podia mais, que eu conseguiria mais, ter êxito entre as melhores do mundo», afirmou emocionada, citada pela Lusa.

A atleta agradeceu ao Benfica, o clube que representa, assim como a os treinadores com quem trabalha e os colegas de equipa.

«Para a semana faz um ano de Paris [e da mudança de categoria], o que era uma aposta, hoje concretizo como uma certeza (…). A única parte individual é quando entro no tapete e aqui emociono-me, porque fora disso é toda uma equipa por trás», prosseguiu.

«As atletas que encontrei são muito duras, a primeira [a sérvia Anja Obradovic] foi bronze no Mundial da Hungria, a segunda [a eslovena Andreja Leski] foi vice-campeã mundial, a terceira foi uma holandesa muito forte, então tive lutas muito, muito duras. Delas todas só não tinha treinado mesmo com a japonesa, é óbvio que era dura, tinha-a estudado, mas não foi suficiente», disse, sobre o percurso até à medalha.

Além da conquista deste domingo, a judoca de 31 anos, nascida no Brasil, já havia sido vice-campeã do mundo em 2019, em Tóquio, na categoria -70 kg.