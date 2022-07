O judoca português João Fernando conquistou a medalha de bronze no Grande Prémio de Zagreb.

O atleta luso derrotou o marroquino Achraf Moutii por "ippon", no ponto de ouro, no combate de atribuição do terceiro lugar.

Este é o melhor resultado da carreira de João Fernando, de apenas 22 anos, e numa prova que já conta para o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

O Grande Prémio de Zagreb conta ainda com a participação do bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), no domingo.