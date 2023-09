Julian Nagelsmann deve ser anunciado ainda hoje como novo selecionador da Alemanha.

O ex-treinador do Bayern de Munique vai, dessa forma, suceder a Hansi Flick, de resto como já tinha acontecido no clube bávaro.

O jornal Bild garante que a federação alemã já alcançou um acordo de princípio com Nagelsmann, faltando apenas acertar alguns detalhes para que o anúncio oficial possa ser feito.

A questão salarial terá sido resolvida: Nagelsmann rescinde o contrato com o Bayern (que lhe permitiria receber 20 milhões de euros até 2026, mesmo sem trabalhar) e fica livre para assinar com a federação germânica. Vai receber 400 mil euros mensais até ao próximo Europeu; depois, voltará a estar livre no mercado.

Não é a primeira vez que Nagelsmann abdica de verbas avultadas em função de um desafio profissional aliciante: já quando assinou pelo Bayern aceitou reduzir o salário para permitir a contratação de elementos da equipa técnica com quem já tinha trabalhado no Leipzig.

Nagelsmann, de 36 anos, já orientou o Hoffenheim, o Leipzig e o Bayern, de onde foi despedido em março, dando lugar a Thomas Tuchel.

A Alemanha afastou Hansi Flick depois de ser goleada em casa pelo Japão (1-4) e de ter somado quatro derrotas e um empate em cinco jogos. No encontro de preparação com a França (vitória por 2-1), a equipa foi orientada de forma interina por Rudi Voller.

A Mannschaft vai fazer uma digressão pela América em outubro, com jogos particulares com os Estados Unidos e o México.