Antes de Julian Weigl juntar-se aos treinos do Benfica, assim que estiver formalizada a contratação ao Borussia Dortmund, o Maisfutebol decidiu comparar o rendimento do internacional alemão com os médios defensivos utilizados esta época por Bruno Lage.

Se tivermos em conta a avaliação média apresentada pelo Sofascore, os valores são muito idênticos, mas ainda assim, com 6.97, o reforço benfiquista está ligeiramente abaixo de Florentino (7.11) e Gabriel (7.00), mas acima de Samaris (6.82).

Importa referir, ainda assim, que a avaliação de Weigl contempla todas as competições, e a dos jogadores que já estavam no plantel do Benfica inclui apenas dados da Liga.

Em todo o caso estamos a falar de valores médios por jogo, e esses podem ajudar a ter uma ideia do que esperar do internacional alemão, comparativamente com as outras opções.

Julian Weigl tem uma média de 78.7 toques por jogo, por exemplo, e neste capítulo só Gabriel está próximo (77.9).

Já em recuperações de bolas e desarmes o médio alemão fica claramente abaixo da concorrência, liderada em ambos os capítulos por Florentino.

O internacional sub-21 português também se destaca em precisão de passe, com 90 por cento, mas aí Weigl consegue superá-lo nos dados desta época, com mais um por cento.

E pese embora os valores apresentados em recuperações de bola e desarmes, o reforço do Benfica destaca-se também nos duelos ganhos, com 61 por cento, um valor superior ao apresentado nesta altura por Gabriel, Florentino e Samaris.

Confira os dados: