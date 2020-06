Depois de mais quatro épocas ao serviço do Borussia Dortmund, Julian Weigl aproveitou o último mercado de inverno para se mudar para o Benfica.

Em entrevista Suddeutsche Zeitung, o internacional alemão explicou a mudança para a Luz.

«Foi um dos negócios mais caros da história do Benfica. Eles queriam um jogador sonante para causar sensação na Champions. O Benfica tem potencial para ir mais longe na competição» afirmou o médio.

«Quando estive em Lisboa nas negociações vi o centro de treino e percebi quão grande o Benfica é. Fiquei extremamente impressionado. O Rui Costa e o mister Bruno Lage transmitiram-me que me queriam pelas minhas qualidades e pelas minhas características. (...) Queria esta aventura», prosseguiu.

Com nove jogos pelos encarnados, o médio alemão deve voltar a ser titular na partida desta quinta-feira frente ao Tondela, que pode devolver a liderança aos campeões nacionais, após o desaire do FC Porto no terreno do Famalicão.