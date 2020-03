Julian Weigl chegou em janeiro ao Benfica, numa transferência que custou 20 milhões de euros e não deixou de ser surpreendente. O internacional alemão trocou o Borussia Dortmund e a Bundesliga pelas águias e a Liga portuguesa e, agora, explicou a mudança.

Weigl disse, em entrevista a A Bola, que ficou realmente muito entusiasmado quando soube da possibilidade de representar as águias.

«Conheço o Benfica há muito tempo e vieram-me à memória alguns jogos que me lembrava de ter visto do Benfica e lembrava-me do bom ambiente no estádio. Fiquei excitado e quis ouvir e saber mais sobre o Benfica e a hipótese de vir para cá», afirmou.

Witsel e Raphael Guerreiro foram conselheiros nesse processo. O belga por ter jogado no Benfica, o internacional português por ter algum conhecimento do clube.

«Falei com ambos, falaram-me do clube, deram-me informações sobre o campeonato português, sobre a cidade e o país», referiu Weigl.

O internacional alemão sublinhou que Witsel «por ter jogado no Benfica, acabou por dar mais informações» e que as palavras «fora importantes» na decisão. «Percebi que ainda hoje ele [Witsel] tem grande consideração pelo clube», afirmou.

Quanto ao que o motivo, Julian Weigl foi claro: «Queria fazer algo novo, diferente e precisava de um novo desafio na minha carreira, num país diferente. Quis muito isto, esta nova aventura, por assim dizer. Penso que isso, também, irá permitir-me crescer como jogador e como pessoa. E como já referi senti esse feeling especial quando percebi que o Benfica me queria, quando vi a força que fizeram para me ter. Isso, combinado com o desejo de um novo desafio, num novo país (num lindo país, já agora) fez-me sentir que estava a dar o passo certo e foi por isso que quis vir.»

O camisola 28 da Luz tem 11 jogos sob orientação de Bruno Lage e diz que está «a atravessar um processo», pois «tudo é novo» para ele.

«Novo clube, novo país, nova linguagem, novas pessoas, novos jogadores a quem tenho de me adaptar para me integrar na equipa. Tenho de saber onde os jogadores gostam de estar no campo e como pensam. É um processo evolutivo, confio muito neste processo e estou certo que vou encaixar», considerou o médio germânico.

Sobre se o público já viu o verdadeiro Weigl, o ex-Borussia Dortmund responde: «Sou sempre eu jogando bem ou jogando mal.»

Weigl acrescenta que pode «ajudar mais a equipa», que tem «de melhorar e controlar» o jogo encarnado.

«É claro que quero fazer mais passes determinantes para os companheiros e com isso ajudar na nossa forma de jogar, marcar os ritmos do jogo, sobretudo do ponto de vista defensivo. Essas são as coisas que posso acrescentar à equipa. E, claro, acrescentar também a minha experiência: tenho muitos jogos internacionais nas pernas e acho que posso ajudar nessa parte», concluiu.