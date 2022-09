Júlio Campos, médio brasileiro de 32 anos que fez carreira no futebol do Amazonas, está a ser investigado na sequência de um autogolo demasiado suspeito no duelo entre o Atlético Amazonense e o Sul América (1-4), na segunda divisão estadual.

Em cima do minuto 90, quando a sua equipa já perdia em casa por 1-3, Júlio Campos recebeu a bola à entrada da sua área e rematou-a com violência para o fundo das próprias redes. O guarda-redes e os outros jogadores do Atlético nem esboçaram reações.

Logo após o final do encontro, o clube informou que Júlio Campos tinha sido despedidos com efeitos imediatos.

Já nesta terça-feira, o Atlético Amazonense emitiu nova nota oficial, anunciando queixas contra o autor do autogolo e um pedido de impugnação do encontro: «A atitude anti-ética do atleta sepultou qualquer anseio de nossa equipe e deixou claro que o atleta desde o início da partida estava decidido a sabotar sua própria equipe. A nós soa claro que há forte indício de atuação para manipulação de resultado. Não permitiremos que essa injustiça passe impune. No mesmo dia do jogo o atleta foi sumariamente desligado do elenco.»

«Já acionamos o Ministério Público estadual para que investigue o fato. Apresentamos ao TJD/AM pedido de impugnação da partida, pois não há dúvida de que houve acontecimento particular com influência no resultado da partida, nos subtraindo a possibilidade de luta pelo acesso. Nas próximas horas apresentaremos também notícia de infração ao TJD/AM para que responsabilize o atleta na forma dos arts. 243 e 243-A, do CBJD», rematou o Atlético Amazonense.

