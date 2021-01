Na 32.ª sessão do julgamento do processo «Football Leaks», realizada nesta quinta-feira, o arguido Rui Pinto recusou tirar a máscara para ser identificado por uma testemunha.

Neste dia foi ouvido, por vídeoconferência, o húngaro Balint Bozo, que confirmou que Rui Pinto arrendou um quarto de um apartamento em Budapeste, entre 2015 e 2016.

A dada altura foi pedido ao «pirata informático» que tirasse a máscara para que fosse identificado formalmente pela testemunha, mas Rui Pinto recusou, alegando receio de ficar infetado com covid-19.

A agência Lusa descreve que o coletivo de juízes chegou a afastar-se, tal como alguns advogados, para que Rui Pinto tirasse a máscara, mas a recusa manteve-se.

Foi depois através de uma fotografia publicada num meio de comunicação social que Balint Bozo acabou por identificar Rui Pinto.

O senhorio húngaro explicou que o «hacker» acabou depois, em 2016, por sair do apartamento que partilhava com outras pessoas para ir viver sozinho, mas que em 2019 as autoridades policiais chegaram a inspecionar o quarto, no âmbito dos procedimentos que levaram à detenção do português.