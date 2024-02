A leitura do acórdão do julgamento de César Boaventura, empresário ligado ao futebol, foi esta quarta-feira adiada: em causa está uma alteração não substancial, mas comunicável, no processo de alegada corrupção ativa.

No tribunal de Matosinhos, e numa sessão que contou com a presença do próprio arguido, o juiz comunicou algumas alterações ao processo, nomeadamente face às datas dos contratos dos jogadores Marcelo, Lionn, Cássio e Salin, além de uma alteração numa das palavras numa conversa entre Boaventura e Cássio.

Mais concretamente, diga-se, foi corrigida a palavra «comprado» por «contactado».

Assim, a leitura do acórdão do julgamento foi adiada para o próximo dia 14 de fevereiro, quarta-feira, às 15h30.

César Boaventura, refira-se, é acusado de quatro crimes de corrupção por, alegadamente, ter tentado aliciar jogadores do Rio Ave e Marítimo para facilitarem nos jogos ante o Benfica, na temporada de 2015/16.