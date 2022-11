Rúben Ribeiro, antigo jogador do Sporting, terá fugido para a Turquia, segundo adiantou a TVI, depois de ter sido acusado de violência doméstica pela mulher no Porto.

O jogador, que nas últimas três temporadas tem jogado nos turcos do Hatayspor, foi denunciado pela mulher que se queixou de ter sido agredida psicologicamente ao longo de toda a relação, referindo também casos de agressões físicas.

Segundo a TVI, a relação do casal agravou-se a partir de agosto de 2020, altura em que Rúben Ribeiro deixou o Gil Vicente para ir jogar para a Turquia. A mulher de Rúben Ribeiro ficou a viver no Porto, com os três filhos, mas o jogador terá tentado controlar, de forma obsessiva, todos os passos da companheira.

Quando regressou a Portugal, Rúben Ribeiro foi detido e conduzido a um juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Porto que lhe aplicou como medida de coação de termo de identidade e residência, além de ter ficado proibido de se aproximar da vítima.

O juiz terá ainda imposto o uso de uma pulseira eletrónica mas, ao que a TVI apurou, nunca terá sido colocada, uma vez que os técnicos encarregues de a colocar nunca chegaram a encontrar o jogador em casa.

Ao que tudo indica, Rúben Ribeiro regressou à Turquia no passado dias 23 de novembro, sem ter pedido autorização ou informado o tribunal que ia viajar para o estrangeiro.

Ângela Vieira, advogada da mulher de Rúben Ribeiro, diz que o jogador pode, agora, ser detido, caso regresse a Portugal. «Quando um individuo inviabiliza a fiscalização através destes meios de controlo à distância, violando as medidas de coação aplicadas, a consequência é que pode haver o agravamento das medidas aplicadas», explicou a representante da vítima em declarações à TVI.