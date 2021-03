Gianluca Zambrotta diz que as críticas a Cristiano Ronaldo após a eliminação da Juventus pelo FC Porto na Liga dos Campeões têm sido exageradas e que dificilmente a formação italiana conseguiria encontrar o sucessor certo para o português se saísse no final desta época.

«Tenho ouvido muitas críticas, muitas exageradas, a Cristiano Ronaldo. Não me surpreende porque os campeões sempre foram os mais elogiados e também os que mais acabam na mira quando perdem. Cristiano Ronaldo é o mais forte e famoso do mundo, tal como Messi», começou por dizer o antigo internacional italiano ao Tuttosport.

«Não há problema em ficar desapontado, mas números são números. E os de Cristiano são monstruosos. Estamos a falar de alguém que marcou 27 golos esta temporada, 92 em dois anos e meio com a Juventus. Sem contar que é o terceiro melhor marcador da história do futebol com 767 golos, como Pelé», afirmou, falado de uma possível saída do português no final da época.

«Como Ronaldo ainda tem um ano de contrato com a Juventus, é justo que fique em Turim para tentar de novo a missão da Liga dos Campeões. Será difícil substituí-lo em 2022, imaginem se for embora mais cedo», apontou Zambrotta.

«A prioridade deve ser recuperar Dybala, mas alguém como Cristiano Ronaldo é insubstituível. Ou gastam uns milhões a contratar Mbappé e Haaland, caso contrário, um avançado não é suficiente, são precisos pelos menos dois fortes», defendeu.

Questionado sobre se Mauro Icardi poderia ser o sucessor de Ronaldo, Zambrotta respondeu: «Não me convence muito para a Juventus».