O Kalev Tallinn, da Estónia, anunciou esta quinta-feira a saída de Kristofer Käit para o FC Porto.

Numa nota nas redes sociais, o clube informa que os dragões contrataram o jogador de apenas 16 anos por empréstimo até ao final da época, com opção de compra.

Será a segunda experiência de Kristofer Käit em Portugal. No passado mês de novembro, o médio já havia estado a treinar à experiência nos sub-17 do Sp. Braga.

Käit, refira-se, estreou-se pela equipa principal do Kalev Tallinn com apenas 15 anos, no ano passado, período no qual acabou por fazer 11 jogos.

OFFICIAL ✍️ - Another one of our boys in blue has joined an European giant, as @FCPorto has acquired 16-year old Kristofer Käit on loan until summer.



Käit made his Kalev first team debut last year at the age of 15, and played in 11 games for us last year.



Good luck, Käit!💙 pic.twitter.com/OV3SHXjrdb