Kemar Beckford é jamaicano, tem 31 anos e está dar os primeiros passos no campeonato de El Salvador. Neste domingo, o avançado do Chalatenango apresentou um excelente cartão de visita, apresentando a sua candidatura ao prémio Puskas.

Ao minuto 40 do duelo com o CD Platense, Beckford correspondeu a um cruzamento na esquerda com um improvisado toque de calcanhar, a meia altura. A bola subiu e entrou junto ao ângulo da baliza, batendo o guarda-redes contrário.

O CD Platense acabou por vencer no reduto do Chalatenango (2-4), mas Kemar Beckford marcou - no mínimo - o melhor golo do dia em El Salvador.

Ora veja: