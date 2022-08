O português Kevin Santos sagrou-se campeão europeu de K1 200 metros. Inicialmente, o canoísta luso tinha sido dado como quinto classificado na regata final em Munique, mas a Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) pediu para ver o 'photo finish' e os resultados foram retificados: o português foi considerado campeão europeu!

Como informa a Lusa, Kevin Santos venceu em 36,975 segundos, seguido do letão Robert Akmens (37,028) e do sueco Petter Menning (37,055), canoístas que desceram um lugar no pódio.

Kevin Santos tinha sido sexto classificado nos Mundiais do Canadá neste mesmo K1 200 metros.