Antigo jogador do Benfica, clube que representou na primeira metade da época 2006/07, Kikín Fonseca revelou agora ter sido vítima de tentativa de extorsão e ameaças de morte quando estava em Portugal.

«Um empresário croata veio ter comigo e disse: "Kikín, não sei se sabes, mas fui eu que te trouxe para o Benfica". Eu respondi: "Não, isso não é verdade, quem me trouxe foi o presidente do Benfica, que me foi buscar ao Cruz Azul. Eu nem te conheço, não vou pagar nada"», começou por recordar o antigo avançado, em entrevista à TUDN, para a qual trabalha como comentador.

O tal empresário croata terá pedido então 300 mil euros ao jogador, e em troca usaria uma suposta relação próxima que tinha com Fernando Santos, então treinador do Benfica, para interceder em favor do mexicano.

«Fui falar com Fernando Santos e ele disse-me: "Kikín, não me conheces, mas eu não tenho nada a ver com essa pessoa". O tal empresário continuou a ligar-me e até a ameaçar-me de morte, a dizer que conhecia a minha família», relatou.

«Eu ignorei e o treinador negou, mas a verdade é que nunca tive oportunidades, e mais tarde falaram comigo e disseram que estavam a negociar-me com o Hamburgo. Eu pensei que havia ali algo estranho, e foi nessa altura que surgiram propostas do América e do Tigres, e acabei por assinar pelo Tigres. Não senti algo honesto. O diretor que esteve associado à minha contratação teve depois problemas com a justiça. Não estou dizer que ele esteve ligado a esse episódio, ou o treinador. Não me consta isso, mas estar num ambiente assim...», acrescentou Kikín Fonseca.

O internacional mexicano fez apenas 13 jogos (e 3 golos) pelo Benfica. Em janeiro de 2007 regressou ao México, para representar então o Tigres.