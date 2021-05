O Maisfutebol, a ELEVEN e a LaLiga desafiaram-no a entrar no LaLiga Ultimate Xpert: o passatempo que quinzenalmente lhe permitia ganhar uma camisola da Liga Espanhola à escolha e que no final da época vai oferecer ao maior especialista uma viagem a Espanha, naquele que é o maior prémio para o adepto que provar ser o maior conhecedor de futebol espanhol.

Ora este fim de semana realizou-se a última edição deste passatempo com a colaboração do Maisfutebol, sendo que a resposta à pergunta colocada por Jeremías Ledesma, guarda-redes do Cádiz, sobre o ano de inauguração do estádio Ramón de Carranza era... 1955.

O vencedor da camisola, e que fica desde já convocado para o passatempo final e para a possibilidade de ganhar uma viagem a Espanha, é Marco Alves, que no Facebook acertou na resposta e deixou a frase que foi considerada pelo Maisfutebol a mais criativa:

«Esta do Ramón de Carranza

eu acho que sei,

foi inaugurado em 1955,

penso que não me enganei.

Numa super liga espanhola,

cheia de craque por todo o lado,

acho que este é o ano,

do Atleti ser coroado.

Começando pelo Oblak,

passando pelo Félix e o Suazéz,

para mim merecem o título,

por tudo o que a equipa fez.

Depois de tudo isto fica obvio,

a camisola que eu quero,

é aquela mais pedida,

por qualquer colchonero.»

O regulamento do passatempo pode ser encontrado aqui.