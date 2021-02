Julian Nagelsmann vai encontrar o Liverpool nesta terça-feira pelo Leipzig, mas o técnico alemão podia muito bem estar noutro clube. À BBC, na antecâmara do duelo com o campeão inglês, o treinador de 33 anos, explicou por que é que disse não ao Real Madrid, em 2018.

«É importante ter um plano de carreira, para se dar os passos certos», começou por dizer Nagelsmann.

«É verdade que tive um telefonema do Real Madrid, não fui o único que eles contactaram», prosseguiu, em declarações publicadas nesta terça-feira pela transmissora britânica.

«Eles queriam falar comigo, conhecer-me a mim e à minha filosofia. Mas tomei a decisão certa, não foi fácil porque o Real Madrid é um dos maiores clubes que há», assumiu Nagelsmann.

O alemão acrescentou que «se eles voltarem a ligar, no futuro, talvez a decisão seja diferente, mas há dois anos essa decisão foi acertada, eu não tinha grande experiência a nível internacional», continuou.

Antes de orientar o Leipzig, Nagelsmann levou o Hoffenheim à Liga dos Campeões. Tinha 28 anos na altura.

«Tinha feito apenas um jogo europeu com o Hoffenheim, portanto, tornar-me no treinador do Real Madrid não era o passo acertado. Ir para o Leipzig era melhor para a minha carreira», concluiu.