Castello Lukeba é o substituto de Josko Gvardiol no Leipzig: o defesa-central de 20 anos foi oficializado como reforço da equipa alemã esta sexta-feira.

Lukeba chega proveniente do Lyon e fica com um contrato válido por cinco anos, até 2028. Vai usar a camisola número 23.

Lukeba fez praticamente toda a formação no Lyon e nas duas primeiras épocas na equipa principal, fez 68 jogos e marcou quatro golos. Agora vai ocupar a vaga de Gvardiol no plantel do Leipzig, depois da saída do croata para o Manchester City.