O Portimonense anunciou nesta sexta-feira um acordo com o Sheffield Wednesday, do segundo escalão inglês, para a cedência de Mohamed Lamine Diaby.

«A Portimonense Futebol SAD chegou a acordo com o Sheffield Wednesday para o empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra, do médio Mohamed Lamine Diaby», refere a SAD algarvia em nota divulgada no seu site oficial.

O médio de 26 anos jogou dois encontros da Taça da Liga no arranque oficial da época, depois de ter somado 28 partidas oficiais e um golo na última temporada.

O Portimonense estreia-se neste sábado (15h30) na Liga 2023/24, visitando o Gil Vicente.