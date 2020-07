Leo Messi tem contrato com o Barcelona até 2021 e as partes ainda não chegaram a acordo para a renovação. Aliás, um jornalista espanhol garantiu durante a semana que o argentino pretendia sair do clube, o que gerou uma forte especulação. O Olé, por exemplo, decidiu experimentar novas camisolas no craque.



O popular jornal desportivo da Argentina simulou a criação de uma «Messi app» e apresentou o jogador de 33 anos com os equipamentos de vários clubes como Bayern Munique, Paris Saint-Germain ou Liverpool.



O resultado final é estranho, já que Leo Messi representou apenas o Barcelona durante a carreira profissional. Chegou ao clube catalã em 2000, com 13 anos.



Na «brincadeira» do Olé, há ainda espaço para testes fora do futebol europeu. Como ficaria Messi com a camisola do Boca ou do River, do Inter Miami dos Estados Unidos da América ou do Guangzhou Evergrande da China? Veja o resultado na galeria associada a este artigo.