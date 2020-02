Entrevistado pelo Record, Leonardo Jardim garante que não tenciona voltar a Portugal a breve prazo, mas fala também da instabilidade no Sporting, último clube que orientou antes de emigrar, e para o qual já foi convidado posteriormente.

«O Sporting tem uma alteração constante de liderança nos últimos quinze anos. Nem sei bem quantos foram, mas isso nem é importante para a ideia. O Sporting é um clube formado por imensas fações e nunca ninguém está de acordo. Independentemente de estar A, B, C ou D à frente do clube, há sempre fações contra, como é com Varandas hoje em dia. Quando Bruno de Carvalho pegou no clube, havia pessoas contra ele. Antes, igual. É constante, e não vejo isso acontecer noutros clubes. O Sporting é um vulcão, está sempre em erupção», afirmou o técnico, que diz que os problemas leoninos «são mais profundos do que o presidente».

Leonardo Jardim confirma que foi convidado por Frederico Varandas para voltar a Alvalade, na altura em que saiu do Mónaco pela primeira vez, mas rejeitou.

«Não era uma questão financeira. Não queria - não quero - voltar a Portugal», justifica o técnico, que mantém uma relação de amizade com o presidente leonino.

Nesta entrevista a Record, publicada neste domingo, Leonardo Jardim garante que a saída do Mónaco (a segunda) foi «tudo menos desportiva», e assume que o futuro pode passar pelo cargo de diretor desportivo.