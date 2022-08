Lewis Hamilton tornou-se dono dos Denver Broncos, equipa de futebol americano da NFL. Em comunicado, a equipa do Colorado explica que o piloto britânico entra como coproprietário.

Rob Walton, herdeiro da Walmart e líder do grupo empresarial que detém os Broncos, assina o documento em que se lê:

«Estamos encantados por dar as boas vindas ao sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, sir Lewis Hamilton ao grupo proprietário. Ele é um competidor campeão, que sabe o que é necessário para liderar uma equipa vencedora.»

O Walton-Penner Group comprou os Denver Broncos por quase cinco mil milhões de euros.

Curiosamente, Hamilton admitira entrar na propriedade do Chelsea, na altura da venda de Abramovich, mas, agora, junta-se ao bilionário Walton nos Denver Broncos.

“We're delighted to welcome Seven-Time Formula One World Champion Sir @LewisHamilton to our ownership group. He is a champion competitor who knows what it takes to lead a winning team.”



Statement from Rob Walton on behalf of the Walton-Penner Family Ownership Group: pic.twitter.com/kl2z04lKyk