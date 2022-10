A equipa feminina do Palmeiras venceu pela primeira vez a Taça Libertadores, seguindo o exemplo da equipa masculina treinada por Abel Ferreira, ao bater, na final, no Equador, as argentinas do Boca Juniors, por 4-1.

As brasileiras adiantaram-se cedo no marcador no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, com um golo de Ary Borges, mas o Boca Juniors chegou ao empate ainda antes do intervalo, por Priori. A equipa paulista acabou por disparar no marcador no segundo tempo com golos de Byanca Brasil, Poliana e Bia Zaneratto.

Uma estreia perfeita para a equipa feminina do Palmeiras que, na sua primeira participação na Libertadores, somou seis triunfos nos seis jogos que disputou, com 19 golos marcados e apenas três consentidos.

Em catorze edições da Libertadores feminina, esta é a 11.ª vitória de uma equipa brasileira, com o Palmeiras a juntar-se aos títulos do Corinthians (3), São José (3), Ferroviária (2) e Santos (2), aos quais se juntam ainda as colombianas do Atlético Huila, as paraguaias do Libertad Limpeño e as chilenas do Colo-Colo.