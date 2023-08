O Flamengo foi eliminado da Taça Libertadores na última madrugada com uma estrondosa derrota no Defensores del Chaco diante do Olimpia (1-3). Com três golos de cabeça, os paraguaios despacharam os rubronegros e marcaram encontro com o vizinho Fluminense.

A equipa carioca chegou ao Paraguai em vantagem, depois de vencer o jogo no Maracanã por 1-0 e até chegou a reforçá-la, com um golo de Bruno Henrique, logo aos 8 minutos, a passe de Arrascaeta, mas permitiu o empate quatro minutos depois, com Iván Torres a nivelar o resultado de cabeça.

Com David Luiz em noite negativa, o Flamengo afundou-se definitivamente na segunda parte, sem recursos para contrariar os muitos cruzamentos dos paraguaios. Bustos colocou o Olimpia em vantagem, aos 69 minutos, enquanto Bruera, com mais uma cabeçada, fez o 3-1 a dez minutos do final. Victor Hugo ainda marcou nos descontos a passe de Gabigol, mas o avançado estava adiantado e o golo foi anulado.

No outro jogo dos oitavos de final, os argentinos do Racing baterem os colombianos do Atlético Nacional por 3-0 anulando a derrota por 4-2 da primeira mão e marcaram encontro com o Boca Juniors nos quartos de final.

A reviravolta argentina contou com golos de Martínez (28m), Ojeda (50m) e ainda com um autogolo de Tabares (57m).

Veja o resumo do Olimpia Flamengo:

Resultados dos oitavos de final da Libertadores:

Terça-feira:

Internacional-River Plate, 2-1, 9-8, gp (1-2 na primeira mão)

At. Paranaense-Bolívar, 2-0, 4-5, gp (1-3)

Quarta-feira:

Boca Juniors-Nacional, 2-2, 4-2, gp (0-0)

Independiente del Valle-Deportivo Pereira, 1-1 (0-1)

Palmeiras-At. Mineiro, 0-0 (1-0)

Fluminense-Argentinos Juniors, 2-0 (1-1)

Quinta-feira:

Olimpia-Flamengo, 3-1

Racing Club-At. Nacional, 3-0