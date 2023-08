Alan Varela, apontado como alvo do FC Porto, voltou a ser titular na última madrugada, na dramática qualificação do Boca Juniors para os quartos e final da Taça Libertadores, no desempate por penaltis diante dos paraguaios do Guarani (4-2), depois de um empate 2-2 no final do tempo regulamentar.

O médio argentino foi titular e jogou até aos 87 minutos, num jogo que ficou marcado pela estreia de Edinson Cavani, mas o Boca Juniors teve de sofrer até final para seguir em frente.

Depois do nulo da primeira mão, o Boca ganhou vantagem no La Bombonera, com um golo de Serrano, a passe de Advíncula, aos 12 minutos. No entanto, o Guarani empatou quatro minutos depois, por Hernandez. Já na segunda parte, os argentinos recuperam a vantagem, logo a abrir, com golo de Advíncula, mas os paraguaios voltaram a empatar, aos 75 minutos, por Ramírez.

Cavani teve duas boas oportunidades para marcar, mas ficou em branco e o jogo foi mesmo para penáltis onde Romero, com duas defesas, acabou por ser o herói da equipa da casa.

Nos quartos de final, o Boca Juniors vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Atlético Nacional e o Racing.