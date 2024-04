Artur Jorge estreou-se com uma derrota na Taça Libertadores pelo Botafogo, na última madrugada. A equipa brasileira voltou a perder, na segunda jornada, ao ser batida por 1-0 pela Liga de Quito, no Equador.

Um golo do argentino Lisandro Alzugaray, logo aos quatro minutos, bastou para o triunfo dos equatorianos e deixa os cariocas no quarto e último lugar do Grupo D, com zero pontos em dois jogos.

O Botafogo, que recentemente contratou Artur Jorge ao Sp. Braga, volta a jogar no domingo, com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, para a primeira jornada do campeonato brasileiro.

Sorte diferente teve o Palmeiras de Abel Ferreira, que recebeu e venceu esta madrugada o Liverpool de Montevideu, por 3-1. A equipa paulista até começou a perder logo aos 3 minutos, graças a um golo de Jean Rosso, mas acabou por virar o resultado. Anibal Moreno fez o empate em cima do intervalo (45m+5) e já na segunda parte Flaco Lopes (58m) fez o segundo. O resultado viria a ser sentenciado por Estevão, jovem avançado de apenas 16 anos que de cabeça fez o 3-1 final.

Com este resultado, o Palmeiras passou para o primeiro lugar do grupo, com quatro pontos em dois jogos, em igualdade pontual com o Independiente del Valle. A equipa de Abel Ferreira estreia-se na defesa do título do Brasileirão 2024 no próximo domingo, frente ao Vitória, em Salvador.