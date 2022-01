Juan San Martin, depois de ter contado ao Maisfutebol que passou «sete meses sem dormir bem», devido a uma depressão profunda, voltou agora a jogar e marcou logo dois golos. Uma nova vida para o jogador uruguaio que foi contratado pelo Benfica em 2012 e que agora, aos 28 anos, voltou a jogar no Cova da Piedade depois de ter estado parado desde novembro de 2021.

Foi no passado sábado, no triunfo do Cova da Piedade sobre o União de Santarém, por 2-1, em jogo da Liga 3. Juan San Martín marcou os dois golos e recorreu às redes sociais para dizer que está de volta e voltou a ser feliz.

«Depois de meses difíceis, depois de muitas lágrimas, depois de tomar a decisão de por um ponto final no meu sonho, voltei.. Voltei a ser feliz a fazer aquilo que amo! Só tenho que agradecer a minha família, amigos e em especial a minha mulher Liliana Monteiro que esteve sempre do meu lado a lutar para que não deixasse de lutar pelo meu sonho. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio, também foram muito importantes para superar a situação!», escreveu o jogador nas redes sociais.

Juan San Martín chegou a Portugal em 2012, contratado pelo Benfica, com apenas 18 anos. Ao longo de quatro temporadas acumulou jogos pela equipa B e foi sendo sucessivamente emprestado até fixar-se no Algarve onde, nos últimos anos, jogou no Louletano, Olhanense e Esperança de Lagos.