A Atalanta anunciou, esta quinta-feira, que o jogo diante do Valência, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, será jogado à porta fechada.

A decisão tem por base a decisão o ministério da saúde espanhol e da federação espanhola de fechar portas a eventos que acarretem grandes aglomerados, por receio de haver transmissão do coronavírus.

Esta medida não é nova no mundo do futebol, tendo já sido aplicada em Itália, e é a medida de prevenção mais utilizada no combate ao novo surto.

De recordar que a Atalanta venceu o Valência por 4-1, na primeira mão, e está em vantagem na eliminatória.