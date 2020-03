A FIFA anunciou que, juntamente com a Confederação Asiática de Futebol (AFC), apresentou uma proposta que visa o adiamento dos jogos asiáticos de apuramento para o Mundial 2022, que se realizará no Qatar.

«O bem-estar e a saúde de todos os indivíduos no futebol é a principal prioridade e, como tal, foi feita uma proposta formal de adiar os próximos jogos de qualificação para o Mundial 2022 e Taça da Ásia de 2023, que será partilhada com as associações membro», pode ler-se no comunicado publicado na página oficial do organismo máximo do futebol mundial.

Recorde-se que os próximos jogos asiáticos de qualificação para o Mundial2022 deveriam ocorrer entre 25 e 31 de março, com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, no grupo H, e o Bahrein, de Hélio Sousa, no grupo C. A FIFA diz que oportunamente dará mais informações sobre as novas datas destas partidas.