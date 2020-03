A Federação Marroquina de Futebol (FRMF) anunciou, esta quinta-feira, que os jogos de todas as competições vão ser disputados à porta fechada, como medida preventiva para evitar a propagação do surto de coronavírus.

Em comunicado publicado no site oficial, o organismo explica que a medida, «tomada em coordenação com as autoridades, visa preservar a saúde e a segurança da família do futebol (jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos».

Refira-se que, esta quinta-feira, em Marrocos, foi confirmado o segundo caso de contaminação por coronavírus.