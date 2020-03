A Direção-Geral da Saúde (DGS) já confirmou a existência de um quinto caso de coronavírus em Portugal.

De acordo com uma nota enviada às redações, trata-se de um homem de 44 anos que veio de Itália e que está internado no Hospital de São João, no Porto.

A situação clínica do paciente é estável.

Dos cinco casos já confirmados, quatro são no Porto e um em Lisboa.

