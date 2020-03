Esta segunda-feira foram confirmados os primeiros dois casos do novo coronavírus em Portugal. A TVI sabe que a estes dois doentes juntam-se, agora, outros dois casos: um médico de 24 anos e uma médica de Vila Real.

Ao que a TVI apurou, o homem está internado no Hospital São João, tal como um dos casos confirmados oficialmente pela Direção-Geral da Saúde.

Ambos os casos aguardam a confirmação da contra-análise no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, apesar de terem dado positivo no laboratório do Hospital São João, no Porto.

