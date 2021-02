Juan Cuadrado, internacional colombiano da Juventus, vai falhar o jogo da próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jogador colombiano, que na Juventus tem jogado como lateral esquerdo, foi substituído ao intervalo do último jogo com o Nápoles, rendido pelo ex-portista Alex Sandro, e, agora, os exames realizados esta segunda-feira, revelaram uma lesão muscular na coxa direita que vai impor uma paragem de, pelo menos, dez dias.

Segundo o comunicado da Juventus, o jogador colombiano vai falhar o jogo com o FC Porto e o seguinte, da Série A, frente ao Crotone, devendo depois ser alvo de nova avaliação.

Por outro lado, Andrea Pirlo voltou a contar com Dybala e Ramsey que já integraram o treino desta segunda-feira, embora ainda de forma condicionada. O clube anunciou, entretanto, que irá dar novas informações sobre a condição física destes jogadores depois do treino da véspera do jogo, esta terça-feira, antes da conferência de imprensa do treinador da Juventus.