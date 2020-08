Alphonso Davies, jogador do Bayern Munique, e a namorada Jordyn Huitema, jogadora do Paris Saint-Germain, podem tornar-se no primeiro casal a vencer a Liga dos Campeões, masculina e feminina, na mesma época.

O canadiano Davies tem estado em especial destaque no lado esquerdo da defesa do Bayern Munique que, no próximo domingo vai disputar o título europeu, no Estádio da Luz, com o Paris Saint-Germain.

Jordyn Huitema, tal como Davies, também é natural de Vancouver e joga precisamente na equipa parisiense que, este sábado, defronta o Arsenal, em jogo dos quartos de final da Champions feminina. Em caso de vitória, o PSG de Jordyn irá defrontar o vencedor do embate entre o Lyon e…o Bayern de Davies.

Assim, Davies poderá festejar já este domingo, em caso de vitória do Bayern sobre o PSG, enquanto Jordyn poderá festejar no domingo seguinte, caso o PSG chegue à final feminina que está marcada para o Estádio San Mamés, em Bilbau, para 30 de agosto.

Será que Davies e Jordyn vão torcer pelos respetivos companheiros ou vão manter-se leais aos respetivos clubes?