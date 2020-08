Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, em declarações no final da derrota frente ao PSG, por 1-2, com dois golos sofridos nos descontos:

«Foi um jogo muito difícil e duro para as duas equipas. Para nós, obviamente, há muita tristeza por termos sofrido dois golos no final do jogo. Achámos que a partida tinha acabado, foi duro.

Enquanto estávamos em vantagem, gerimos muito bem. A entrada do Mbappé foi fundamental para o jogo e, aliado à presença do Neymar, mudou o jogo para o Paris Saint-Germain. A sua entrada deu energia ao Paris Saint-Germain, que estava a perdê-la.

Foram detalhes que determinaram o resultado. Em eliminação direta, tudo pode acontecer, como se viu. O Paris Saint-Germain passou e penso que tem grandes probabilidades de chegar à final.»