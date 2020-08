Que rica prenda.

Num ano absolutamente atípico devido à pandemia, alguma normalidade: a imprevisibilidade dramática da Champions.

No dia em que celebrou 50 anos de vida, o Paris Saint-Germain festejou também uma das mais saborosas vitórias da sua história.

Depois de ter chegado ao minuto 90 a perder por 1-0 diante da Atalanta, a equipa parisiense foi buscar uma vitória ao fundo da alma e garantiu a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões.

Tudo isto, perante uma equipa que foi sempre melhor – do outro lado houve apenas individualidades – que procurava dar uma alegria a Bérgamo, uma das cidades europeias com mais vítimas mortais devido à pandemia da covid-19.

Após meses de uma luta desigual contra a doença, que só na cidade de Bérgamo matou mais de 3.000 pessoas, a Atalanta viajou para Lisboa, para disputar também uma luta que se previa desigual.

Perante um superfavorito Paris Saint-Germain, o coletivo montado por Gasperini mostrou que no futebol uma equipa será quase sempre mais forte do que um conjunto de individualidades.

Mas do outro lado havia Neymar. Houve pouco mais de 30 minutos de Mbappé (absolutamente decisivo!). Mas antes disso houve muito Keylor Navas.

Foi o guarda-redes costarriquenho que segurou o PSG para que a desvantagem ao intervalo fosse de apenas um golo. Aquele que foi marcado por Pasalic aos 27 minutos.

Na segunda parte, é verdade que a saída de Papu Gómez, maestro e capitão da Atalanta, fez a equipa de Gasperini perder-se um pouco em campo.

Mas nada fazia prever o que aconteceu nos descontos da partida.

Primeiro, Neymar assistiu Marquinhos, feito ponta de lança no desespero, para o golo do empate. E três minutos depois, a dois do prolongamento, mais magia de Neymar.

O brasileiro fez um passe delicioso para Mbappé, que assistiu Choupo-Moting, que só teve de encostar para fazer um dos golos mais importantes da história dos parisienses.

Quinze anos depois, o PSG volta a chegar a uma meia-final da Liga dos Campeões. A única vez que isso acontecera fora em 94/95.

No caminho para a final, terá o Leipzig ou o At. Madrid.

E a última palavra tem mesmo de ser para a Atalanta. A equipa de Gasperini não levou o sorriso às suas gentes, mas honrou de forma corajosa a luta de Bérgamo.