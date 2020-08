Diego Simeone admitiu que o Atlético de Madrid não «jogou como queria» na partida frente ao Leizpig que ditou a eliminação da sua equipa da Liga dos Campeões.



«Ganharam duelos, ganharam em faltas e entenderam melhor o encontro. Depois do 1-1, o jogo estava mais calmo. A fase em que eles estavam melhores já tinha passado. Depois surgiu o segundo golo que condenou-nos. Não conseguimos jogar como queríamos», referiu, em entrevista à Movistar.

Já na sala de imprensa, o treinador do Atlético admitiu que a equipa cresceu com a entrada de Félix em campo, já na segunda parte. «A partida da entrada dele começámos a ter transições e melhores combinações no ataque.»



O técnico argentino queixou-se da época atípica, lembrando o período em que a equipa ficou sem competir.



«Estou convencido de que demos absolutamente tudo. Foi um ano muito duro e longo, estivemos 40 dias parados, depois 60 dias parados, voltámos a jogar 11 jogos seguidos com a pressão de entrar na champions. Estivemos mais uma semana parados, voltámos a treinar. Demos tudo, mas as coisas não saíram. Agora vamos levantar a cabeça e preparar o próximo ano», disse, deixando elogios ao Leipzig.



«Penálti sobe Saúl? Não arranjo desculpas. Gostei da equipa rival, é uma equipa que tem entusiasmo e frescura. Não tínhamos mais e perdemos. Estou convencido de que fizemos tudo o que foi possível.»