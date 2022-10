Xabi Alonso está determinado em vencer o FC Porto na próxima quarta-feira depois de ter surpreendido tudo e todos na estreia como treinador principal na Bundesliga, no passado sábado, conduzindo o Bayer Leverkusen a uma goleada sobre o Schalke (4-0), depois de quatro jogos sem vencer na liga alemã. O antigo internacional espanhol sucedeu ao suíço Gerardo Seoane que, no último jogo à frente da equipa alemã, perdeu precisamente no Dragão, diante do FC Porto (0-2).

Foi chegar, ver e vencer para o antigo jogador que fez carreira em clubes como Liverpool, Real Madrid e Bayern Munique e que, até ao momento, só tinha treinado a equipa B da Real Sociedad. «Acho que ainda podemos melhorar muito. Conversámos sobre alguns conceitos durante os dois dias anteriores de treino e os jogadores entenderam. É um bom começo. Estamos contentes. Não tivemos muito tempo para nos preparar, mas os jogadores entenderam-me», começa por contar o novo treinador do Bayer Leverkusen em entrevista ao jornal As.

A verdade é que até ao jogo com o Schalke, o Bayer somava apenas cinco pontos e estava em zona de despromoção na Bundesliga. «Há sempre um risco, mas tens que melhorar e dar passos em frente. Acredito firmemente que vai correr bem e estou muito motivado. Os jogadores têm mostrado muita qualidade nos últimos anos», comentou.

Na Liga dos Campeões, o Bayer também soma apenas três pontos, tantos como o FC Porto, e Xabi Alonso está determinado em vencer o próximo duelo, já na quarta-feira. «É preciso vencer o FC Porto para chegarmos aos dois últimos jogos com opções. Na Liga dos Campeões, não te qualificas para os oitavos de final só por te saíres bem no final, também contam os primeiros jogos. É uma Liga. Mas vamos avaliar as nossas opções», referiu.

Ao longo da carreira como jogadores, Xabi Alonso foi conduzido por treinadores experientes como Rafael Benítez, Manuel Pellegrini, José Mourinho, Carlo Ancelotti ou Pep Guardiola, mas, neste início de carreira, garante que não se inspire em nenhum deles em particular. «Zero. Não estou preocupado com nada. Cada treinador tem de se manter igual a si próprio. Tive a sorte de ter pessoas muito boas em meu redor, as melhores. Ajudaram-me muito, mas é preciso manter a própria identidade», destacou ainda.