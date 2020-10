Os campeões europeus Bayern de Munique (masculino) e Lyon (feminino) dominaram os prémios anuais da UEFA, tal como esperado.

O principal destaque vai para Robert Lewandowski, distinguido com o prémio de Jogador do Ano, para além de Avançado do Ano.

O Bayern de Munique recolheu ainda os prémios de melhor guarda-redes (Neuer), melhor defesa (Kimmich) e melhor treinador (Hans Flick).

O Médio do Ano foi Kevin de Bruyne, do Manchester City.

No plano feminino a grande vencedora acabou por ser Pernille Harder, do Wolfsburgo, distinguida como Jogadora do Ano e também melhor atacante, ainda que o Lyon tenha arrecadado os restantes prémios.

Confira a galeria associada ao artigo para ver todos os premiados do dia.