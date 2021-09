O guarda-redes grego Giorgios Athanasiadis, do Sheriff, foi eleito o melhor jogador da jornada na Liga dos Campeões.

A exibição do guardião da equipa moldava que venceu o Real Madrid no Santiago Bernabeu levou a melhor sobre Darwin Nuñez, avançado do Benfica que ficou em segundo lugar na votação da UEFA, graças ao bis marcado ao Barcelona.

Leroy Sané (Bayern Munique) ficou em terceiro lugar, enquanto Skriniar foi o quarto (Inter Milão).