O Benfica perdeu com o Inter Milão em San Siro, consentindo a primeira derrota fora de casa, para a Liga dos Campeões, em mais de dois anos. Um desaire que deixa a equipa de Roger Schmidt obrigada a apostar tudo nos próximos dois jogos com a Real Sociedad que, também esta terça-feira, foi vencer a Salzburgo. O treinador alemão lançou Juan Bernat para este jogo, numa aposta que provocou várias alterações na equipa que ainda equilibrou o jogo na primeira parte, antes de cair a pique na segunda. A derrota, com Trubin em plano de destaque, acaba de ser lisonjeira para o campeão português.

Confira o FILME DO JOGO

Já se sabia que Morato ia render o castigado António Silva no eixo da defesa, mas Roger Schmidt tinha mais uma carta na manga para o jogo desta noite que acabou por provocar um efeito dominó no habitual onze encarnado: Juan Bernat estreou-se a titular na defesa do corredor esquerdo, empurrando Aursnes para a frente, na mesma ala, e David Neres ainda mais para a frente, com o brasileiro a jogar solto, num ataque mais móvel e sem Petar Musa, a última peça do dominó que caiu para o banco.

O jogo começou com uma forte intensidade, com um Benfica com um bloco bem subido, a procurar instalar um carrossel junto à área de Sommer, mas com um Inter a responder com transições em velocidade, com Di Marco a procurar explorar o espaço entre um Aursnes muito adiantado e um Bernat que, por vezes, fechava por dentro. A verdade é que o norueguês sentiu-se livre com a subida no terreno e, até ao intervalo, apareceu duas vezes destacado na área do Inter. Na primeira, sobre a direita, ainda obrigou Sommer a defesa apertada, enquanto na segunda, em posição irregular, cruzou atrasado para o remate de Bernat.

Roger Schmidt teve uma primeira contrariedade no jogo, logo aos 21 minutos, com Alexander Bah a lesionar-se na sequência de uma disputa de bola com Çalhanoglou. Schmidt lançou Tomás Araújo e manteve intata a estrutura que, até esta altura, até estava a dar bem conta do recado, com mais posse de bola do que os italianos. Apesar da fragilidade à direita, o Inter mantinha total pressão sobre o lado contrário, com Dumfries e Thuram a exercerem uma constante pressão sobre o estreante espanhol.

Uma primeira parte muito exigente para a equipa de Roger Schmidt em termos físicos. A equipa portuguesa conseguia chegar à frente com muita gente, mas muitas vezes tinha de recuar, em bloco e em velocidade, para travar a resposta do Inter que, com meia dúzia de passes, estava na área de Trubin. Ainda assim, a primeira parte até foi equilibrada, com oportunidades repartidas e com o Benfica a queixar-se de um eventual penálti de Barella sobre David Neres.

Benfica em quebra: trave, poste e golo do Inter

A segunda parte foi completamente diferente, com muitas unidades do Benfica em visível quebra, a acusar o esforço da primeira parte e, com pouco fôlego, para acompanhar uma entrada forte dos italianos. A equipa de Simone Inzaghi subiu as rotações no jogo e o Benfica não conseguiu acompanhar. O Inter voltou a atacar a profundidade e, agora, o Benfica já não conseguia responder na mesma moeda. Di María estava cansado e acabou por sair com queixas. Rafa Silva, que ainda protagonizou algumas arrancadas no primeiro tempo, desapareceu por completo no segundo tempo.

Nesta altura, o Inter atacava por todos os lados. Bastoni cruzou da esquerda para uma cabeçada de Dumfries nas costas de Bernat e, logo a seguir, apareceu o possante Lautaro Martínez a abanar definitivamente os alicerces do Benfica. O avançado argentino começou por acertar na barra, com Trubin a conseguir evitar a recarga de Barrella. Logo a seguir, o campeão do mundo acertou também no poste, com estrondo, deixando a baliza do ucraniano a abanar. Avisos claros para o golo que estava a chegar, marcado, não por Martínez, mas pelo reforço Marcus Thuram, a encostar, depois de mais uma descida vertiginosa de Dumfries pelo flanco direito. Implacável.

O Benfica continuava demasiado exposto à entrada fulgurante dos italianos e Schmidt procurou novo equilíbrio, prescindindo de Körkçu e do desaparecido Rafa, para lançar Chiquinho e Musa. Aursnes, o melhor do Benfica na primeira parte, mudou para o flanco direito, David Neres assumiu o esquerdo, e, mais tarde, o treinador alemão juntou ainda Arthur Cabral a Musa no ataque. O Benfica voltava a ter mais bola, mas, nesta altura, o Inter já estava em transfiguração, da fase avassaladora, para fase de controlo.

O golo solitário de Lautaro Martínez era suficiente para o Inter acompanhar a Real Sociedad no primeiro lugar do grupo. O jogo ainda voltou a passar por momentos emotivos, primeiro com uma fase de desacerto do Benfica que, por muito pouco, não resultou no segundo do Inter, com mais duas oportunidades claras de Lautaro Martínez e mais uma grande defesa de Trubin.

O resultado, apesar de tudo, manteve-se curto e o empate à distância de apenas um golo, mas o Benfica, que na temporada passada passou esta fase sem derrotas, regressa agora a casa ainda sem qualquer ponto.