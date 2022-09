Enzo Fernández, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 2-1 contra a Juventus, em Turim, em jogo da segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões:



«Sinto-me muito feliz. Fizemos um grande jogo. A equipa merece a vitória.»



[Trocou de chuteiras ao intervalo, é superstição?]: «É um hábito que tenho desde miúdo. Estou muito feliz pela vitória e pela equipa que esteve muito bem. Os meus colegas dão-me confiança e liberdade para ter a bola, que é importante para a equipa. Eu e o Florentino entendemo-nos muito bem. Temos de continuar a trabalhar e melhorar. Ainda falta muito, mas estou feliz.



Adaptação? A equipa técnica e os meus colegas deram-me muita confiança. O Benfica é um clube muito grande com adeptos que nos seguem para todo o lado. Estou num clube muito grande e quero desfrutar.»