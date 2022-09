João Mário,em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 2-0 frente ao Maccabi Haifa, em jogo da primeira jornada do grupo H da Liga dos Campeões:



«Acima de tduo uma equipa muito organizada que marca homem a homem no campo todo. Enquanto estas equipas têm frescura física, são difíceis de bater. Contornámos isso na segunda parte, entrámos a vencer e creio que controlámos muito bem o jogo até final.



Golo do Grimaldo? Ele já nos habituou a grandes golos aténos treinos. Chuta muito bem, bate muito bem as bolas paradas. Quando remata é sempre perigoso. Dou-lhe os parabéns porque conseguiu ajudar a equipa. Muitos vezes, estes jogos têm de ser resolvidos desta forma.



Estamos no bom caminho. Mal termina um jogo, a preocupação é recuperarmos para o próximo jogo. Temos jogado de três em três dias, muitas vezes com pouco tempo de recuperação. Esse é o pensamento principal. À primeira derrota ou empate as coisas podem mudar. Trabalhamos isso até no aspeto mental. O grupo tem de seguir focado e entrar de forma séria em todos os jogos porque queremos acabar a época bem e não começar bem.



Receio do PSG e Juventus? Não. Se relembrarem no ano passado tivemos grupo fortíssimo. Estávamos à espera de jogadores habilidosos do Maccabi Haifa, não nos surpreendeu. Foi um jogo muito complicado. Vai ser assim em Turim, aqui e em Paris. Queremos estar com a motivação no máximo e fisicamente bem.»