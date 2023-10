António Silva fez, esta sgeunda-feira, a antevisão ao jogo do Benfica com a Real Sociedad no Estádio da Luz. O defesa-central dos encarnados reconheceu que a equipa tem apresentado problemas esta temporada no setor defensivo.

«No ano passado sofremos menos golos, mas é algo coletivo, estamos a tentar melhorar, sabemos que a equipa tem muito para melhorar e é um dos aspetos que temos trabalhado. Esperamos reverter essa situação», afirmou o internacional português em conferência de imprensa.

À espera de um bom ambiente no estádio, António Silva encarou com tranquilidade a pressão feita pelos adeptos do Benfica.

«É a pressão e jogar no Benfica. O Benfica é um clube enorme e estamos habituados a isso no futebol. Ainda sou muito novo nestas andanças, mas sei da exigência no meu clube e amanhã é mais um jogo para dar tudo», frisou.

