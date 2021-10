O Ajax assumiu com autoridade a liderança do Grupo C com uma goleada ao Borussia Dortmund (4-0), em Amesterdão, dando uma verdadeira lição de futebol ao vizinho alemão, como, aliás, já tinha feito no Estádio de Alvalade na ronda inaugural. O campeão holandês destaca-se no topo do grupo com o máximo de pontos, à frente do Borussia (6 pontos) e do Sporting (3).

Um jogo que se conta praticamente ao ritmo dos golos, o primeiro aos 11 minutos, de bola parada, num livre direito de Bradley Fink sobre a direita, com Reus a desviar na área para a própria baliza. Com um futebol estonteante, o segundo chegou catorze minutos depois, aos 25, num remate de Daley Blind, à entrada da área, com o pé esquerdo.

Um resultado que obrigava o Borussia, ainda sem Raphael Guerreiro, a reagir, mas era o Ajax que mandava no jogo e ameaçava o terceiro. O intervalo chegou com alívio para os alemães, mas os vizinhos holandeses prosseguiram o festival na segunda parte. E não foi preciso esperar muito. Aos 56 minutos, Antony, já no interior da área, tirou um adversário da frente a rematou cruzado para o segundo poste.

O Arena de Amesterdão já estava em festa quando o Ajax deu ao resultado contornos de goleada, aos 72 minutos, com Blind a servir Haller para o 4-0.

Falámos muito no Ajax, mas o que se passou com o Dortmund? Nada saiu bem aos alemães esta noite. Haaland, que até teve três oportunidades, todas anuladas por Remko Pasveer, não apareceu, tal como as restantes individualidades da equipa alemã. Além disso, as mudanças promovidas por Marco Rose não surtiram qualquer efeito.

Foi o pior resultado da história do Dortmund em jogos fora de casa na Liga dos Campeões.