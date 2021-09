A ausência de Erling Haaland é o grande destaque nos onzes titulares de Borussia e Dortmund que vão defrontar-se, a partir das 20h00, em jogo da segunda jornada do Grupo C que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO Maisfutebol.

Mudanças também no Sporting, com Matheus Reis a render Vinagre na defesa do flanco esquerdo e Tiago Tomás a entrar para o ataque para o lugar de Nuno Santos. Falta saber se Sarabia vai jogar no apoio aos dois avançados ou sobre a direita do ataque.

As equipas oficiais:

B. DORTMUND: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Raphael Guerreiro; Bellingham, Witsel e Dahoud; T. Hazard, Reus e Malen.

Suplentes: Unbehaun, Hitz, Schulz, Moukoko, Brandt, Reinier, Passlack, Pongracic, Knauff e Wolf.

SPORTING: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis: Sarabia; Paulinho e Tiago Tomás.

Suplentes: André Paulo, João Virginia, Bruno Tabata, Jovane Cabral, Nuno Santos, Ugarte, Vinagre, João Goulart, José Marsà, Daniel Bragança e Gonçalo Esteves.