O relvado do Estádio de Alvalade esteve a ser melhorado ao longo desta terça-feira, tendo em conta o jogo com o Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões, marcado para esta quarta-feira.

O mau estado da relva já tinha sido evidente no último jogo com o Varzim e esta quarta-feira a empresa que gere o relvado dos leões esteve a trabalhar junto à grande área do topo sul para melhorar o «tapete» para o jogo com os alemães.

Quando os jogadores do Borussia Dortmund subiram esta terça-feira ao relvado, para o habitual treino de ambientação, encontraram, portanto, uma das áreas, a do topo sul, protegida por um cordão.